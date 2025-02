Governador confirma reforma do Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro; saiba mais

O deputado estadual Roberto Carlos (PV) anunciou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou a reforma do Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Segundo o parlamentar, que também é presidente da Sociedade Desportiva Juazeirense, a garantia veio diretamente por meio de uma ligação do chefe do Executivo estadual.

“Recebi a ligação do governador e fiquei muito feliz com a confirmação dessa importante obra. A reforma do Estádio Adauto Moraes será um marco para Juazeiro, proporcionando mais um espaço de lazer e qualidade para a população e sendo palco de grandes jogos da Juazeirense e de outros times importantes, não só da Bahia, mas do Brasil e, quem sabe, do mundo”, declarou Roberto Carlos.

O Estádio Adauto Moraes, um dos principais equipamentos esportivos do município, desempenha um papel fundamental no incentivo ao esporte e no fortalecimento da identidade local com o futebol. A modernização do espaço trará benefícios diretos para atletas, torcedores e para a economia da região, que se movimenta com os eventos esportivos.

O presidente do Cancão do Fogo, Roberto Carlos destacou que esse passo representa mais um passo no fortalecimento do futebol local. “A nossa Juazeirense tem uma história de luta e de conquistas, e ter um estádio reformado nos permitirá continuar escrevendo essa trajetória com ainda mais força”.

GRAMADO DO ADAUTO GEROU RECLAMAÇÕES