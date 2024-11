Governador de Alagoas decreta luto de três dias por acidente com ônibus escolar

Paulo Dantas, governador de Alagoas “Em respeito às vidas perdidas, decretamos luto oficial de 3 dias. Manifesto minha total solidariedade a todos que sofrem com essa tragédia. Um forte abraço às famílias!”, escreveu Dantas em sua conta no Twitter. O governador determinou a mobilização total do Estado e equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e a estrutura de saúde estão atuando para socorrer e atender os feridos. As vítimas estão sendo acolhidas nas UPAs e no Hospital Regional da Mata. No começo da noite deste domingo, um ônibus que transportava 40 pessoas despencou de uma ribanceira de cerca de 20 metro e deixou mortos e dezenas de feridos. Segundo as informações iniciais, o motorista perdeu o controle e capotou. Vinte vítimas do capotamento foram encaminhadas para o Hospital Regional da Mata e estão recebendo os primeiros atendimentos, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau).

