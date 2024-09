Governador de Goiás defende Gusttavo Lima em meio a investigação da Operação Integration

Ronaldo Caiado esclareceu que José André da Rocha Neto e sua esposa, Aislla Rocha, não estavam a bordo do avião que trouxe o cantor de volta da Grécia ao Brasil

Andre Corrêa/Agência Senado

A Justiça de Pernambuco havia emitido um pedido de prisão, alegando que o artista teria auxiliado o casal a permanecer fora do país



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se manifestou sobre a investigação da Operação Integration, que envolve o casal proprietário da casa de apostas VaideBet. Ele esclareceu que José André da Rocha Neto e sua esposa, Aislla Rocha, não estavam a bordo do avião que trouxe o cantor Gusttavo Lima de volta da Grécia ao Brasil. A Justiça de Pernambuco havia emitido um pedido de prisão, alegando que o artista teria auxiliado o casal a permanecer fora do país. Caiado, que participou da viagem a Mykonos para celebrar o aniversário de 35 anos de Gusttavo Lima, afirmou não ter qualquer relação com os investigados. O retorno do cantor ao Brasil incluiu uma parada nas Ilhas Canárias para reabastecimento, mas o governador enfatizou que o casal não fez parte desse voo.

A juíza Andrea Calado da Cruz, responsável pelo caso, sugeriu que o trajeto de retorno poderia indicar que Gusttavo Lima teve um papel em ajudar os investigados a se manterem fora do Brasil. Embora o Tribunal de Justiça de Pernambuco tenha revogado a ordem de prisão contra Rocha Neto e Aislla, essa decisão não se estende ao cantor. Caiado reiterou sua confiança na inocência de Gusttavo Lima, que já anunciou que tomará as providências necessárias para se defender. Por outro lado, a defesa de Rocha Neto e Aislla Rocha argumentou que não cometeram nenhuma ilegalidade e que a prisão do casal não é justificável.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA