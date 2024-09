Governador de Mato Grosso e deputado pedem por penas mais duras em casos de incêndio

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil) e o deputado federal Pedro Lupion (Progressistas/PR) manifestaram a necessidade de reformular as leis para combater incêndios em áreas rurais, que muitas vezes ocorrem devido a ações criminosas ou negligência. Mendes enfatizou a urgência de implementar penalidades severas para prevenir a recorrência das queimadas, destacando que a situação atual exige uma resposta mais rigorosa. Falas foram durante evento nesta quarta-feira (11), durante participação no Bradesco BBI Agro Summit.

Lupion, por sua vez, criticou a legislação vigente no Brasil, a qual considera insuficiente para responsabilizar adequadamente os autores de incêndios. Ele ressaltou que o Congresso Nacional está em busca de alternativas para aumentar as penas e tornar as normas mais rigorosas para aqueles que provocam incêndios intencionais. A intenção é criar um ambiente legal que desestimule essas práticas.

O deputado também mencionou a recente alteração na legislação de Goiás, que tornou o crime de incêndio inafiançável, como um modelo a ser seguido. Ele levantou a hipótese de que muitos dos incêndios podem ter sido provocados deliberadamente e destacou que há indivíduos detidos em diversos estados, sugerindo a existência de uma organização por trás desses atos.

Além disso, Lupion fez uma crítica ao governo federal, ironizando a decisão de enviar uma missão humanitária para auxiliar no combate aos incêndios na Bolívia, enquanto o Brasil enfrenta desafios semelhantes em seu próprio território.

