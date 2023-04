Governador de Santa Catarina e Lula lamentam mortes: ‘Não há dor maior’

O governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) lamentou o ataque a uma creche na cidade de Blumenau. Em suas redes sociais, o chefe do Executivo estadual disse que determinou a ação das forças de segurança e se solidarizou. “É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. […] Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor”, escreveu Mello no Twitter. O presidente Lula (PT) também se manifestou, dizendo que “não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos”. O petista ainda disse que “uma tragédia como essa é inaceitável”, classificando como um “ato absurdo de ódio e covardia”. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, também se manifestou: “Triste a cultura da violência que se espalhou pelo Brasil”. O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira, 5, na creche Cantinho do Bom Pastor e deixou quatro mortos, além de outros feridos. Após o crime, o suspeito se entregou à Polícia Militar.

