Governador de São Paulo sobrevoa regiões atingidas por incêndios no interior do Estado

Na manhã deste sábado (24), o governador Tarcísio de Freitas realizou um sobrevoo nas áreas com maior incidência de incêndios no interior do estado de São Paulo. Conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, atualmente, 34 cidades estão em alerta máximo para queimadas, e 24 enfrentam focos ativos de incêndio. As localidades em questão sofrem com baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor que afeta todo o estado. Mais de 7,3 mil entre profissionais e voluntários estão mobilizados no combate às chamas e na orientação da população. O gabinete instalado nesta sexta-feira (23) permanece ativo no âmbito da Operação SP Sem Fogo, que integra especialistas da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Tarcísio afirmou que o Estado está empenhado em combater os incêndios registrados em diversas regiões, como Araçatuba, Ribeirão Preto e Piracicaba. “A situação hoje está ficando sob controle, então a maioria dos focos já estão sendo extintos e vai haver um empenho muito grande com toda essa coordenação para que para que a gente possa controlar os incêndios”, ressaltou o governador.

Cidades com focos ativos de incêndio:

Alumínio

Bananal

Bebedouro

Boa Esperança do Sul

Coronel Macedo

Dourado

Iacanga

Ibitinga

Jaú

Lucélia

Monte Alegre do Sul

Nova Granada

Piracicaba

Pitangueiras

Poloni

Pompeia

Pontal

Presidente Epitácio

Salmourão

Santo Antonio da Alegria

Santo Antonio de Aracanguá

Tabatinga

Taquarituba

Torrinha