Governador do Rio Grande do Sul alerta para golpes em doações

Eduardo Leite diz que há “aproveitadores que usam da sensibilidade das pessoas”; 336 municípios estão em estado de calamidade pública por causa das chuvas

O governador do RS, Eduardo Leite (foto), pediu cuidado com criminosos que se aproveitam da situação do Estado para se aplicar golpes financeiros Reprodução/X @EduardoLeite – 4.mai.2024

O governador do Rio Grande do Sul (RS), Eduardo Leite (PSDB), alertou a população a respeito de golpes em doações via Pix para o Estado. O RS tem 336 municípios em estado de calamidade pública por causa das chuvas que atingem a região desde 28 de abril.

“No meio de tanta solidariedade tem aproveitadores que usam da sensibilidade das pessoas para aplicar golpes”, declarou Leite em seu perfil no Instagram no domingo (5.mai.2024). O Estado disponibilizou uma chave Pix para recebimento de doações.

Eis as informações da chave Pix oficial do governo do RS:

chave: CNPJ 92.958.800/0001-38 destinatário: SOS Rio Grande do Sul instituição: Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) “Se não aparecer isso na hora da doação é porque é golpe”, declarou Eduardo Leite. Segundo ele, essa é uma conta segura para doações, administrada pelo Estado com o acompanhamento de entidades.

Assista:

Segundo a Defesa Civil, há 78 mortos e 105 desaparecidos. O boletim foi divulgado às 18h do domingo. O governo também informou na data que subiu para 6 o número de barragens em situação de emergência com risco iminente de ruptura.

