Governador e prefeito eleito de Camaçari alinham ações para nova gestão

O novo prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), deu início à transição de governo com uma reunião com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta quarta-feira (30), na Governadoria. A vice-prefeita eleita também participou do encontro, que contou com a presença da deputada federal Ivoneide Caetano (PT) e do secretário de Relações Institucionais do Estado, Jonival Lucas.

Durante a reunião, Caetano e Jerônimo discutiram as prioridades da nova gestão para Camaçari e alinharam as ações para os próximos meses. O governador reafirmou seu compromisso em apoiar a gestão municipal e destacou a importância da parceria entre os governos estadual e municipal.

“Viemos fazer uma visita e já começar a conversar sobre a nossa gestão. Quero agradecer ao governador pelo apoio já nesta arrancada para nos ajudar na gestão de Camaçari e trazer qualidade de vida para o nosso povo”, declarou Caetano.

Jerônimo Rodrigues, por sua vez, destacou a importância de uma transição eficiente e transparente: “Uma reunião produtiva, em que apresentamos cenários da transição desses dois meses, que já é a preparação para arrumar a casa. Aqueles pontos que combinamos que já estão no programa de governo. Essa vitória é a vitória do povo de Camaçari, e a vitória do bem. Vamos governar de mãos dadas”.