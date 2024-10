Governador jerônimo rodrigues critica dependência de Jequié em obras estaduais

No evento pelo Projeto de Lei que visa a criação do Bahia Filmes, nesta terça-feira (8), governador Jeronimo Rodrigues (PT) apresentou críticas a uma dependência de obras e investimentos estaduais feita pela prefeitura de Jequié. Ele destacou que muitos dos recursos e projetos em andamento são frutos da gestão anterior:

“Ali, o que nós temos de investimento ainda é uma herança muito forte do governo Rui Costa e das meus investimentos, de pavimentação, de escolas. O Hospital Geral Prado Lagares, por exemplo, hoje é um dos mais estratégicos do estado da Bahia.” critica o governador.

Quando questionado sobre a reeleição de Zé Cocá (PP) e uma possível aliança, o governador comentou sem citar nomes sobre seu conhecimento da região com o aproveitamento dos investimentos do estado por parte do executivo municipal de Jequié: