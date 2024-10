Governador Jerônimo Rodrigues critica situação da saúde pública em Feira de Santana, Camaçari e Juazeiro

Em evento realizado pelo Projeto de Lei que visa a criação do Bahia Filmes, nesta terça-feira (8), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou sobre o resultado das eleições municipais. O governador apresentou críticas a situação de saúde nos municípios de Feira de santana, Camaçari e Juazeiro.

“Juazeiro padece da mesma situação que hoje de Feira de Santana e Camaçari, por exemplo, padecem, falta uma estrutura para cuidar da saúde. Eu tenho repetido o tempo inteiro: eu vim do Povo, eu sou do povo. E eu não consigo ver um prefeito ou uma prefeita que sabe que precisa fazer uma UBS e não faz. Quando é um município pobre eu entendo, mas o município como Juazeiro não fazer o seu papel na área da saúde e saneamento não dá pra gente ficar imaginando.” dispara o governador.

Na ocasião, o governador expressou sua confiança e apoio ao atual prefeito eleito do município, Andrei da Caixa (MDB), que conta com o apoiado pela federação composta por PV e PCdoB. Vale lembrar que o PCdoB liderou o município entre 2009 e 2020.

“Então Juazeiro com certeza, eu tenho muita confiança que Andrei, ao meu lado, ao lado do presidente Lula, nós vamos fortalecer muito a imagem econômica e cultural do município de Juazeiro.” comenta o governador.

Ele também fez críticas gerais, sem citar nomes específicos. Vale lembrar que antiga prefeitura de Juazeiro era da Suzana Ramos (PSDB).