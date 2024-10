Governador Jerônimo Rodrigues decreta luto de três dias na Bahia pela morte de jovens em Heliópolis

O governador Jerônimo Rodrigues decretou, mediante edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (18), luto oficial de três dias na Bahia, pelas mortes de quatro jovens no município de Heliópolis. A medida vem após manifestação do gestor por meio das redes sociais, lamentando as mortes e determinando celeridade na apuração do caso.

Os jovens, que tinham entre 14 e 15 anos, eram estudantes do Colégio Municipal Dom Pedro I, localizado no povoado de Serra dos Correias. Informações da SSP apontam que as Polícias Militar, Civil e Técnica da Bahia estão no colégio municipal, tomando todas as medidas relacionadas à preservação do local, coleta de indícios, perícia e remoção das vítimas.

A Secretaria de Educação do Estado (SEC) enviou três psicólogos do Programa de Valorização à Saúde do Professor, para dar assistência e apoiar a comunidade escolar em Heliópolis.