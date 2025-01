Governador participa de aula inaugural de soldados da PM em Salvador

O governador Jerônimo Rodrigues recepcionou a segunda turma de soldados da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) do concurso de 2022, nesta segunda-feira (27). Também estavam no evento, que aconteceu no Centro de Cultura Cristã da Bahia, o vice-governador Geraldo Júnior, pelo secretário Marcelo Werner, da Segurança Pública, e pelo comandante-geral da corporação, Paulo Coutinho.

Os alunos soldados terão dois módulos de formação, que incluem entres as aulas teóricas e práticas capacitação em armamento e tiro; direito aplicado; socorro de urgência; defesa pessoal e uso diferenciado da força; direitos humanos, relações interpessoais e legislação, e estágio supervisionado. Ao todo, serão 1.888 alunos — 1.633 são homens e 255 mulheres — habilitados para atuação no policiamento das cidades de Salvador, Lauro de Freiras, Candeias, Camaçari, Simões Filho, Feira de Santana, Alagoinhas, Itaberaba, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Barreiras.

“Nós temos construído muitos equipamentos no interior do estado e, apesar do equipamento dar uma segurança à comunidade, termos inteligência, câmaras, tecnologia, precisamos sempre de homens e de mulheres. A gente tem fortalecido o papel dos direitos humanos, da responsabilidade com o cuidado, e temos tido resultados com isso. Temos uma tropa cada vez mais qualificada e pessoas com nível superior, com pós-graduação. Isso vai ajudando a gente a qualificar o uso do equipamento”, apontou o governador Jerônimo Rodrigues.