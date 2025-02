Governador participa de solenidade de projeto que prepara crianças para atuar em primeiros socorros e prevenção a acidentes

Prontos para ajudar o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia a salvar vidas na praia e em ambientes domésticos, 850 crianças com idade entre sete e 12 anos estão se formando na 6ª edição do projeto Anjinhos da Praia. O governador Jerônimo Rodrigues participou neste sábado (1°), no Centro de Cultura Cristã, no Costa Azul, da solenidade que certificou crianças dos núcleos de São Tomé de Paripe e Piatã, de Salvador.

“É um projeto muito lindo. Durante as férias, acompanhando o nosso calendário da educação, as crianças aprendem sobre respeito, disciplina, são treinadas para entrar no mar, terem respeito às águas, evitarem incêndios. E são cuidados que eles levarão para o resto da vida”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues.

A pequena Helena, de 10 anos, participou pela terceira vez do projeto. Para sua mãe Elisângela Andrade, uma semana que mudou a forma como a filha se relaciona com a própria disciplina e com o lazer.

“Ela chega muito empolgada em casa. Me ensina o que fazer quando alguém engasga, como trabalhar com primeiros socorros. Mas o que me encanta no projeto é a disciplina. Ela acorda cedo, tem a preocupação de estar arrumada no horário. Bora, minha mãe, para eu não chegar atrasada. É sempre com esse entusiasmo, com essa alegria”, relatou.