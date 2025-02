Governador revela que decisão sobre licitação de aeroporto de Feira ocorre nesta segunda: “Iremos abrir os envelopes hoje”

Na manhã desta segunda-feira (10), o governador Jerônimo Rodrigues falou sobre novidades na licitação do Aeroporto de Feira de Santana e também acerca de prazo para operação definitiva do Centro de Convenções da cidade feirense, durante evento no município de Conceição de Jacuípe, no interior baiano.

“Iremos abrir os envelopes hoje [nesta segunda] para ver qual é a empresa ganhadora, tem o prazo de recursos para ampliarmos a pista, tem a cerca também. Contudo, minha preocupação não é só essa, porque há a articulação com as empresas e com os prefeitos para garantir os voos, não apenas para Salvador, mas os de cargas e as viagens para outras cidades”, disse.