Governadora em exercício do DF diz que gestão não irá tolerar depredação de patrimônio público

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, destacou a importância de recordar o 8 de Janeiro com naturalidade nesta segunda-feira. Ela participou de entrevista coletiva nesta manhã, após a entrega das obras de ampliação de uma Unidade Básica de Saúde em Santa Maria, no Distrito Federal. Celina afirmou que o governador Ibaneis Rocha não iria comparecer ao evento oficial em alusão aos atos de 8 de Janeiro, pois já havia programado suas férias nos Estados Unidos antes de receber o convite.

Celina ressaltou a importância de reafirmar o que foi dito em 2023 e destacou que o governo do DF não tolerará qualquer depredação do patrimônio público. “O governo do DF não admitirá nenhuma depredação de patrimônio público porque isso não é democracia e não nos representa”, disse. Nesta segunda-feira, a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, está fechada para o ato em memória ao 8 de Janeiro, que relembra a invasão dos prédios dos Três Poderes no início do ano passado.

O evento, organizado pelo governo federal, reúne autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o país. De acordo com Celina, 2 mil policiais estão em atuação para garantir a segurança do evento, um número quatro vezes maior do que o empregado em 2023.