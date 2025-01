Governadores criticam presença do Brasil na posse de Maduro

Governadores de diferentes espectros políticos expressaram descontentamento com a decisão do governo brasileiro de enviar a embaixadora Gilvânia Oliveira para a cerimônia de posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não reconheceu a vitória de Maduro, optou por não participar do evento.

Entre os críticos, destacam-se os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Zema classificou como “inaceitável” qualquer tipo de apoio ao governo venezuelano, enquanto Caiado solicitou o cancelamento da presença da embaixadora, mencionando a recente prisão da líder da oposição, Maria Corina Machado, que foi desmentida pelo regime de Maduro.

Helder Barbalho, do MDB, também se manifestou, afirmando que o Brasil não deve se omitir diante da situação política na Venezuela, que ele considera uma ditadura. Ao contrário de Zema e Caiado, o governador do Pará é aliado de Lula.

A posse de Nicolás Maduro aconteceu nesta sexta-feira (10). Apesar da ausência de Lula, o PT e o MST enviaram representantes para o evento. O convite ao presidente foi feito, mas sua decisão de não comparecer reforça a posição crítica do governo brasileiro em relação ao atual governo venezuelano.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA