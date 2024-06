Governistas acusam oposição pelo mal-estar de Erundina

Deputada passou mal durante uma sessão na Câmara dos Deputados; ela precisou ser internada no hospital na noite de 4ª feira

Na foto, a deputada federal Luiza Erundina (Psol-SP), que foi internada na UTI do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, na 4ª feira (5.jun) Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

PODER360 6.jun.2024 (quinta-feira) – 12h32



Governistas acusaram a oposição pelo mal-estar da deputada federal Luiza Erundina (Psol-SP), de 89 anos. Ela passou mal durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, na Câmara dos Deputados na 4ª feira (5.jun.2024).

Erundina precisou ser levada para o hospital depois de argumentar contra a retirada do PL (projeto de lei) 7.292 da pauta de votação na 4ª feira (5.jun.2024). Ela foi internada no Sírio Libanês, em Brasília, mas seu quadro de saúde é estável.

Em menção à congressista, a primeira-dama Janja Lula da Silva declarou em seu perfil do X (ex-Twitter) nesta 5ª feira (6.jun) que o diálogo e a democracia foram dominados pelo ódio e violência da “extrema-direita”, e que é preciso recuperar a civilidade no debate público.

“Minha solidariedade à deputada Luiza Erundina, que precisou ser internada após passar por constante ataque de deputados da extrema-direita na Câmara Federal”, escreveu Janja.

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) disse que Erundina saiu da sessão da Comissão de Direitos Humanos direto para o hospital depois de ser desrespeitada por deputados bolsonaristas. “Mas precisamos nos perguntar: até onde vai a violência política?”, questionou o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) também se manifestou na 4ª feira (5.jun) em seu perfil do X (ex-Twiiter). Segundo Hilton, ela estava ao lado de Luiza durante a Comissão de Direitos Humanos. “Vi a força com a qual se sustentou naquele espaço que foi cheio de violência e ódio contra vários dos Deputados da esquerda presentes, até que passou mal, pela consequência de horas de violência, xingamentos, empurra-empurra, desrespeito“, declarou a deputada.

O líder do Governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), também se solidarizou com a deputada Erundina. “Passou mal e foi internada após a barbárie provocada por bolsonaristas na Câmara”, escreveu em seu perfil do X.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) também se pronunciou no X. “Recebi várias denúncias que durante a fala dela ontem, alguns deputados a ofenderam, já pedi cópia dos áudios e vídeos da sessão, se for fato, todos serão punidos no rigor do regimento, cabe até cassação”, declarou Zeca.

O estado de saúde da deputada Erundina mantém-se estável nesta 5ª feira (6.jun.) e logo a congressista será transferida para o quarto. Erundina foi internada na UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, na 4ª feira (5.jun).

Luiza Erundina Luiza Erundina nasceu em 30 de novembro de 1934 em Uiraúna, na Paraíba. É assistente social e deputada federal desde 1999 (está no 7º mandato consecutivo).

Foi a 1ª mulher a exercer o cargo de prefeita em São Paulo pelo PT (Partido dos Trabalhadores), de 1989 a 1992. Em 2024, Luiza Erundina completa 90 anos.