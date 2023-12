Governistas comemoram aprovação de Dino e Gonet no Senado

Indicados de Lula ao STF e a PGR participaram de sabatina na CCJ e passaram pelo plenário do Senado nesta 4ª feira (13.dez)

Presidente Lula indicou os nomes de Flávio Dino (esq.) e Paulo Gonet Branco (dir.) em 27 de novembro Mateus Mello/Poder360 – 13.dez.2023

13.dez.2023 (quarta-feira)



Governistas usaram seus perfis nas redes sociais para dar os parabéns ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e ao procurador-geral Eleitoral interino, Paulo Gonet Branco, pelas aprovações no Senado nesta 4ª feira (13.dez.2023) para as vagas no STF (Supremo Tribunal Federal) e na PGR (Procuradoria Geral da República), respectivamente. Os 2 nomes foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 27 de novembro.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a trajetória e a competência de Dino serão “uma grande contribuição ao Tribunal”. Para ele, o futuro ministro do STF, que deve tomar posse na Corte em fevereiro de 2024, “continuará atuando para fortalecer a Justiça e o ambiente democrático no Brasil”.

Em relação a Gonet, Rui Costa afirmou que o “Senado garantiu a aprovação de um homem público que reúne as credenciais necessárias para estar à frente da PGR”. E desejou ao futuro procurador-geral da República “muito sucesso”.

O líder do Governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse que o resultado no Senado Federal confirmou o que já era previsto. O senador também declarou que o comportamento de Dino durante a sabatina na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) demonstrou o “notável saber jurídico” do ministro. Ele ainda afirmou que a trajetória de Dino mostra que ele será um ministro do STF “com razões de sobra” para que o brasileiros fiquem orgulhosos.

DINO, SIM! APROVADA A INDICAÇÃO DE @FlavioDino AO STF! O Brasil sai vitorioso com um novo ministro que trabalhará pelo fortalecimento da nossa democracia e pela defesa dos direitos fundamentais! Seu notável saber jurídico ficou mais do que comprovado na sabatina de hoje. O… pic.twitter.com/JSp1TXuaXb

— Randolfe Rodrigues (@randolfeap) December 14, 2023

Renan Filho, ministro dos Transportes, disse que a firmeza e honestidade de Dino “farão a diferença” no fortalecimento da democracia e Justiça brasileira.