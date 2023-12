Governistas manifestam apoio à Janja após ataque hacker

Perfil da primeira-dama no X (ex-Twitter) foi invadido na noite de 2ª feira; PF investiga o caso

Diversas mensagens com teor ofensivo e xingamentos contra Janja e Lula foram publicadas na conta da primeira-dama Sérgio Lima/Poder360 – 20.nov.2023

PODER360 12.dez.2023 (terça-feira) – 15h31



Aliados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestaram nesta 3ª feira (12.dez.2023) nas redes sociais apoio à primeira-dama Janja Lula da Silva em razão do ataque hacker sofrido em seu perfil no X (ex-Twitter). A invasão foi anunciada pela própria conta na 2ª feira (11.dez) às 21h37. Diversas mensagens com teor ofensivo e xingamentos contra Janja, Lula e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foram publicadas.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse ser “estarrecedor que a cultura de ódio implantada no Brasil e no ambiente digital, nos últimos anos, culmine em atos criminosos”. E afirmou ter convicção de que a PF (Polícia Federal) e demais autoridades judiciais “não deixarão impune” o ataque.

Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), chamou os hackers de “canalhas criminosos”. Ele declarou que os perfis que compartilharam e comentaram as publicações destilando “ódio, preconceito e violência” também serão identificados. Lula compartilhou a publicação.

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), também afirmou que as mensagens ofensivas são “o retrato da misoginia bolsonarista e mostra como uma mulher ativa incomoda muita gente”. A congressista disse ainda para a primeira-dama continuar com os seus posicionamentos.

Alguns governistas aproveitaram o caso para se posicionar sobre a regulação das plataformas digitais.

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, disse que “mais uma vez”, as redes sociais demonstraram “não ter nenhum compromisso com o usuário, seja ele quem for”. Segundo o ministro, nas plataformas, os perfis “são completamente livres” para ofender, difamar e caluniar “sem nenhum tipo de consequência ou responsabilização”.

Ele afirmou que o resultado disso é o sofrimento e “danos irreversíveis à reputação e até à saúde mental” dos atingidos. Para Almeida, a regulação “é providência urgente e essencial”.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) declarou que o caso do ataque hacker ao perfil de Janja “só mostra a necessidade” do PL (projeto de lei) 2.630 de 2020, o chamado PL das fake news. E completa: “Regular não é censurar”.

Na 2ª feira (11.dez), a PF afirmou que foi instaurada uma investigação preliminar para apurar a invasão ao perfil da primeira-dama. Segundo nota compartilhada nas redes sociais, a Diretoria de Crimes Cibernéticos ficará responsável por instaurar inquérito policial para aprofundar as investigações.

