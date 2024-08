Governo abre licitação de R$ 659,8 mil para segurança de acervo

Projeto de sistema antifurto inclui etiquetas e antenas para proteger mais de 42.000 itens da biblioteca do Planalto

A biblioteca, especializada em ciências sociais, fica localizada no Palácio do Planalto Sérgio Lima/Poder360 – 05.08.2024

PODER360 13.ago.2024 (terça-feira) – 18h41



O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu nesta 3ª feira (13.ago.2024) uma licitação para a compra de um sistema antifurto avaliado em R$ 659,8 mil. O pregão foi divulgado no DOU (Diário Oficial da União). Eis a íntegra (PDF – 76 kB).

O sistema será destinado à proteção do acervo da biblioteca da Presidência da República, localizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A iniciativa visa proteger mais de 42.000 itens, incluindo obras de valor histórico e cultural.

A licitação inclui a compra de etiquetas para as obras e duas antenas para ativar e desativar o sistema de segurança em cada um dos livros.

Além disso, segundo o governo, o investimento abrange soluções tecnológicas e treinamento para a equipe responsável pela biblioteca.