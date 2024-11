Governo adia para janeiro licitação para obras finais em aeroporto de Barreiras

A licitação para reforma do aeroporto de Barreiras, no Extremo Oeste baiano, foi remarcada. O procedimento, previsto para o dia 17 de dezembro, terá nova data: 10 de janeiro do próximo ano. A mudança foi anunciada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) nesta segunda-feira (11).

Em outubro passado, o CEO da Azul, John Rodgerson, anunciou que a empresa passaria a contar com voos diários entre Salvador e Barreiras.

O certame atende a uma demanda antiga do setor produtivo barreirense, que cobra reforma e ampliação do Aeroporto Dom Ricardo Weberberger. Quem vencer a licitação será responsável por ampliar a pista de pouso e construir um novo terminal de passageiros, entre outras atribuições.