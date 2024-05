Governo age como oposição para ficar bem na foto, diz deputado

Danilo Forte, relator da LDO, diz que o Palácio do Planalto afirma ser contra a taxação de importados de até US$ 50, mas será beneficiário da medida

O relator da LDO, deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE)

PODER360 27.mai.2024 (segunda-feira)



O deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), disse que o governo federal não tem estratégia para aprovar o projeto no Congresso Nacional e está agindo como se fosse oposição para “ficar bem com a opinião pública”.

“Tem muita gente dentro do governo pensando em suceder o Lula”, afirmou o relator da LDO, sem citar nomes, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada nesta 2ª feira (27.mai.2024). “Cada um faz a sua agenda própria e isso enfraquece a ação do próprio governo.”

Forte diz que o Palácio do Planalto atua como oposição em casos como a taxação dos produtos importados de até US$ 50, que está bloqueando a votação do Programa Mover. Lula já avisou que deverá vetar o fim da isenção, apesar de os ganhos serem necessários para aumentar a arrecadação da União.

“Pior ainda porque setores da área econômica apoiaram a taxação. Aí vem a orientação da liderança do governo para votar contra porque quer ficar bem com a opinião pública. O governo não pode ser o beneficiário disso e algoz do plenário”, disse o deputado. “Justiça seja feita: eu vejo no ministro [da Fazenda, Fernando] Haddad espírito público, mas ele não pode ficar com a bola nas costas.”

Segundo Forte, “quando o próprio presidente diz que vai vetar se o Congresso aprovar uma matéria dessas, quem cuida da arrecadação e trabalha para ter equilíbrio fiscal está sendo, no mínimo, maltratado”.

O congressista propôs um calendário para pagamento de emendas parlamentares até junho, mas o trecho foi vetado por Lula. Segundo o presidente, o governo ficaria engessado se o cronograma de pagamento for especificado em lei. O veto será analisado na 3ª feira (28.mai) pelo Congresso.

“A afirmação da autonomia do Parlamento passa pela construção da peça orçamentária. No futuro, nós queremos, inclusive, avançar no modelo alemão, que distribui as emendas por partido. Mas o governo ainda quer controlar o Parlamento pelo toma lá, dá cá. E, quando mantém essa visão equivocada, as crises retornam e o poder de barganha também muda de lado”, afirmou o deputado.

Sobre a relação do Palácio do Planalto com as Casas legislativas, Forte disse que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, “precisam ter um pouco mais de maturidade política”.

“Política é diálogo. Então, não é porque eu não gosto de uma pessoa que eu não vou falar com ela. E veja que não mudou muita coisa com a interlocução do Rui [Costa, ministro da Casa Civil]. Não vai ser por intriga pessoal que a República vai parar”, completou.

Na avaliação do deputado, a economia terá muito peso na próxima eleição presidencial, a qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se candidatar.

“A disputa nacional é muito em função da questão econômica. Se a economia não der respostas e o país ficar patinando nesses números medíocres de estagnação, isso enfraquece muito o governo e facilita um processo de renovação. É necessário que se apresente uma alternativa, no campo de centro-direita, capaz de dar mais credibilidade a um projeto de retomada, principalmente da economia”, disse.

Como possíveis nomes da direita na corrida eleitoral de 2026, citou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que considera ser “a maior força” eleitoral do campo político atualmente. Também mencionou os nomes dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e do Paraná, Ratinho Junior (PSD); da senadora Tereza Cristina (PP-MS); e do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).