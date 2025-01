Governo americano processa Airbnb por discriminação

O governo dos Estados Unidos entrou com uma ação judicial contra a popular plataforma de hospedagem Airbnb, acusando-a de práticas discriminatórias. O caso em questão envolve Tiaris Italo, uma mãe que teve sua reserva recusada em um apartamento localizado em Huntsville, Alabama. A família Italo, composta por Tiaris e seus três filhos em idade escolar, estava em processo de mudança para o Havaí, onde Christopher Italo, o pai, já havia aceitado um novo emprego. No entanto, a recusa do anfitrião, que alegou que a propriedade não era adequada para crianças, levantou preocupações sobre a violação do Fair Housing Act, uma legislação que proíbe discriminação em questões de habitação nos Estados Unidos.

A decisão do anfitrião de não aceitar a reserva da família Italo teve consequências significativas. A família foi forçada a procurar uma alternativa de moradia a mais de uma hora de distância de Huntsville, o que impactou diretamente a vida das crianças. Além disso, Christopher Italo teve que desistir do emprego no Havaí e retornar ao seu antigo emprego, que oferecia um salário inferior. O Departamento de Justiça destacou que, embora a política da Airbnb permita que anfitriões sinalizem propriedades como inadequadas para crianças de 2 a 12 anos, a empresa afirma proibir discriminação com base no status familiar.

A ação judicial busca não apenas medidas para combater a discriminação na plataforma, mas também uma compensação financeira para a família afetada. Em resposta às acusações, a Airbnb foi procurada para comentar o caso. A empresa reforçou que os anfitriões não são obrigados a aceitar crianças em suas propriedades e sugeriu que a família buscasse outra opção de aluguel. No entanto, o caso gerou uma repercussão significativa, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos empenhado em garantir que a plataforma adote medidas eficazes para evitar discriminação futura.