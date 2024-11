Governo anuncia duplicação da rodovia Rio-Santos; veja trecho e prazos

O governo do Estado de São Paulo quer duplicar 45 quilômetros da rodovia Rio-Santos (SP-055), entre as cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral norte. A estrada turística dá acesso a mais de 100 praias da orla e das ilhas da costa norte do Estado. De acordo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a duplicação deve começar no final de 2025, com previsão de 36 meses de obras. No modelo de parceria público-privada (PPP), a obra deverá custar R$ 3 bilhões. A duplicação foi anunciada pelo governador durante a entrega do Contorno Sul da rodovia dos Tamoios, nesta segunda-feira, 18, em Caraguatatuba. Os estudos, em fase final, são realizados pela Concessionária Tamoios. O projeto divide a duplicação em três trechos, todos com o mesmo padrão de pistas duplas, divididas por canteiro central.

Segundo os estudos, o primeiro trecho vai da orla do Massaguaçu, na zona norte de Caraguatatuba, até a divisa com Ubatuba. O segundo vai da Praia de Maranduba, na região sul de Ubatuba, até próximo da cidade, e terá travessias subterrâneas e paisagismo. O último chega às proximidades da Praia Grande, em Ubatuba, com travessias e barreiras verdes. Na região da Praia Grande está prevista a construção de um túnel de 3,5 km para reduzir a necessidade de desapropriações e intervenções em área urbanizada. Nos trechos que cortam núcleos urbanos com praias, haverá ciclofaixas, espaço para quiosques e travessias para pedestres.

O governo acredita que não haverá grandes entraves para o licenciamento da duplicação, pois a obra será realizada no eixo da rodovia atual, com baixo impacto ambiental. O processo para obtenção das licenças será iniciado assim que o projeto estiver concluído. Atualmente, a Rio-Santos, que em São Paulo tem o nome oficial de Rodovia Manoel Hypolito do Rego, está sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Com a duplicação, a rodovia também deve ser concedida e terá cobrança de pedágio no sistema free flow, tecnologia adotada pelo governo paulista para todas as novas concessões.

A duplicação vai melhorar a mobilidade entre o litoral norte de São Paulo e a Costa Verde, no litoral sul do Rio de Janeiro, incluindo cidades de grande relevância turística, como Paraty e Angra dos Reis, além da capital fluminense. Do lado paulista, as pistas duplas beneficiam também as cidades de São Sebastião e Ilhabela, que juntas somam mais de 90 praias.

Para duplicar totalmente a Rio-Santos paulista, vai faltar a construção da segunda pista em quase 100 quilômetros, desde o entroncamento com a rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Guarujá, na Baixada Santista, até Juquehy, em São Sebastião. Já foram anunciados planos de duplicação, mas ainda não há projetos aprovados.

A Rio-Santos é considerada uma das estradas mais bonitas do Brasil, por cortar um cenário entre praias deslumbrantes e as montanhas da Serra do Mar. É também a principal rota turística do Estado de São Paulo, embora sujeita a deslizamentos e erosões em períodos chuvosos. Em 2002, segundo o governo estadual, mais de 7,5 milhões de veículos passaram pelo trecho de Caraguatatuba

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) do governo estadual informou que a duplicação da SP-55, no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba, passa por estudos de viabilidade realizados pela Concessionária Tamoios. Após a conclusão, será definido o projeto para posterior início das obras, no final de 2025.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias