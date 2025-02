Governo anuncia lançamento do ‘Tela Brasil’, plataforma de streaming gratuita com filmes nacionais

Impulsionado pelo sucesso de “Ainda Estou Aqui”, o governo federal anunciou, por meio do Ministério da Cultura, que pretende lançar o streaming “Tela Brasil”.

O serviço será semelhante às plataformas Netflix, Disney+, ou Prime Vídeo, para citar. No entanto, ele será totalmente gratuito e com catálogo nacional.

Em nota enviada ao site ISTOÉ DINHEIRO, a pasta informou que o lançamento deve ocorrer no segundo semestre deste ano.

“O Tela Brasil está em fase de finalização, prometendo democratizar o acesso às produções nacionais, além de enriquecer o panorama do consumo de produções audiovisuais brasileiras e garantindo que a cultura do país seja acessível a todos” disse o Ministério em nota.

Ainda segundo o ministério, o projeto idealizado pela Secretaria do Audiovisual, vai disponibilizar conteúdos variados, entre curtas, médias e longas-metragens. Destes, o governo aproveitará produções que já tem os direitos, além de viabilizar a compra de novos filmes para o catálogo do streaming.

Ao todo serão investidos R$ 4,2 milhões e um edital será lançado para o licenciamento de 447 obras audiovisuais.

Sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’ no cinema nacional

Desde a estreia em novembro do ano passado, “Ainda Estou Aqui” já contabiliza a quinta maior arrecadação da história de um filme nacional nos cinemas brasileiros.

O longa, produzido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar, já acumula uma renda de R$ 85,41 milhões em ingressos nas salas do país. Trata-se do primeiro brasileiro a concorrer na categoria principal do Oscar.

Ele segue no topo das bilheterias do cinema do Brasil. Segundo dados da Comscore, “Ainda Estou Aqui” arrecadou R$ 4,43 milhões e foi visto por 184 mil pessoas, entre quinta-feira e domingo da semana anterior.

