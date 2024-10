Governo anuncia licitação para ampliar aeroporto de Barreiras; obra é aguardada por região

O governo do estado anunciou uma licitação para obras no aeroporto de Barreiras, no Extremo Oeste baiano. Os trabalhos incluem a ampliação da pista de pouso, decolagem e taxiway, construção de novo pátio para aeronaves, novo terminal de passageiros, além de serviços de drenagem e de balizamento noturno.

Conforme o edital de licitação, as propostas das empresas interessadas já podem ser cadastradas a partir desta quarta-feira (23), com a abertura marcada para o dia 17 de dezembro. No mês passado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou um aporte de R$ 44 milhões para as obras de reforma do terminal. O prazo final das obras após a contratação da empresa foi estimado em oito meses.

A ampliação do terminal é uma antiga reivindicação de moradores e do setor produtivo barreirense, o que daria ao Aeroporto Dom Ricardo Weberberger condição de receber voos longos.

Em 2020, a Agência Nacional de Aviação (Anac) reclassificou pistas para voos deste tipo, o que impede o terminal de Barreiras de receber aviões como um Boeing 737, por exemplo, com capacidade de transportar até 215 passageiros.