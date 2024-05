Governo anunciará auxílios para famílias no RS, diz Rui Costa

Segundo o ministro da Casa Civil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “nenhuma família ficará desamparada”

“O auxilio está embutido nesse pacote que a imprensa já divulgou, mas não é só isso, tem um conjunto de medidas”, disse o ministro Rui Costa (Casa Civil) em entrevista à GloboNews nesta 3ª feira (14.mai) Sérgio Lima/Poder360 – 09.mai.2024

PODER360 14.mai.2024 (terça-feira) – 16h26



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo anunciará na 4ª feira (15.mai.2024) um conjunto de auxílios para as famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A fala foi dada em entrevista a GloboNews.

“Havendo queda de renda das famílias em função da empresa ter fechado, do negócio que ela trabalhava ter fechado, todas as famílias serão, rapidamente, à medida em que elas se enquadram, incorporadas ao fluxo normal do programa [Bolsa Família]”, disse Rui Costa.

O ministro disse ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “nenhuma família ficará desamparada”.

“As medidas alcançam e buscam amenizar o sofrimento que as pessoas estão passando. E não é uma medida. São várias medidas, que serão anunciadas, focando em situações diferentes que as pessoas estão passando”, declarou o chefe da Casa Civil.

Costa não deixou claro se as medidas do governo serão em forma de voucher, de dinheiro ou de benefícios.

Na 2ª feira (13.mai), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), afirmou que a maior parte dos R$ 93,47 milhões doados por pessoas de todo o Brasil e do exterior via Pix serão distribuídos na forma de um auxílio emergencial de R$ 2.000 para 45.000 famílias afetadas no Estado.

“Os recursos irão diretamente para as mãos das pessoas. Para estimulá-las a reconstruir suas vidas”, disse Leite em fala a jornalistas, acrescentando que também poderão requerer o auxílio as famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) ou no CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar).