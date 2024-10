Governo aprova contratação de 4 mil novas moradias para Minha Casa Minha Vida

O governo federal deu um passo significativo ao aprovar a construção de mais de 4 mil novas moradias como parte do programa Minha Casa Minha Vida. Este anúncio, feito através de uma portaria do Ministério das Cidades, destaca um investimento de R$ 612 milhões, destinado a beneficiar 21 municípios brasileiros. Esta iniciativa é parte de um esforço contínuo para acelerar o ritmo do programa habitacional, que já contratou 900 mil moradias até julho deste ano, com um investimento total de R$ 160 bilhões. As novas unidades habitacionais serão localizadas em áreas urbanas consolidadas ou em expansão. Escolha visa garantir que os futuros moradores tenham acesso a serviços essenciais, como rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércio e transporte público coletivo.

As especificações para as moradias incluem casas térreas com no mínimo 40 metros quadrados e apartamentos com 41,5 metros quadrados, considerando o espaço da varanda. No detalhamento da distribuição das moradias pelos Estados, Pará receberá 988 novas casas, enquanto Alagoas terá 1.246 moradias. No Maranhão, serão 400 unidades, e em Pernambuco, 336. A Bahia contará com 224 novas residências. No Sudeste, serão 629 novas moradias, e no Sul, 153, distribuídas entre Paraná e Rio Grande do Sul.

Publicado por Luisa Cardoso