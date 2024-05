Governo argentino diz que Milei não pedirá desculpas à Espanha

Autoridades espanholas pediram retratação pública depois que o líder argentino chamou a mulher de Sánchez de “corrupta”

Porta-voz da Presidência, Manuel Adorni

Autoridades do governo da Argentina disseram que o presidente do país, Javier Milei, não pedirá desculpas à Espanha. A administração espanhola pediu uma retratação pública depois que o líder argentino chamou a mulher do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, de “corrupta”.

Em declaração a jornalistas nesta 2ª feira (20.mai.2024), o porta-voz da Presidência da Argentina, Manuel Adorni, disse que o governo não entrará em contato com Sánchez. Também declarou não entender o motivo do ressentimento do líder espanhol, já que Milei não mencionou “ninguém em particular”.

“O governo argentino insta as autoridades do Reino de Espanha a se desculparem pelas ofensas atribuídas ao presidente Javier Milei, entre elas a de abuso de substâncias, de ser um governo de ódio, de ser um exemplo de negacionismo e de ataque à democracia”, disse o porta-voz.

O pedido de Adorni refere-se às declarações dadas pelo ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, em 3 de maio. Na ocasião, Puente sugeriu que Milei “usa substâncias” e afirmou que o líder argentino é um “pessoa ruim”.

Além de Puente, a ministra da Ciência, Inovação e Universidades da Espanha, Diana Morant, afirmou que Milei é um exemplo de negacionismo que ataca a própria democracia.

Em entrevista ao TN no domingo (19.mai), o ministro do Interior da Argentina, Guillermo Francos, também disse que não há uma crise do país com a Argentina. Também declarou que “não cabe” ao governo argentino pedir desculpa pelas declarações de Milei.

O cargo ocupado por Pedro Sánchez em espanhol é “presidente del gobierno”, que nos meios diplomáticos do Brasil e da Espanha é traduzido para o português como “presidente de governo”. Na prática, é uma função igual a de um primeiro-ministro em regimes parlamentaristas, como é o espanhol. Por essa razão, o Poder360 usa “primeiro-ministro” e “premiê”, que são expressões mais facilmente compreendidas pela maioria das pessoas.

SÁNCHEZ EXIGE RETRATAÇÃO Em discurso no fórum econômico CREO nesta 2ª feira (20.mai), o primeiro-ministro da Espanha voltou a exigir desculpas de Milei. “Quem falou ontem [19.mai] não o fez em nome do grande povo argentino”, disse.

Sánchez também declarou que o presidente argentino “não está” à altura da tarefa que ocupa e que se não houver retificação, o Executivo espanhol tomará medidas. “Haverá uma resposta de acordo com a dignidade que a democracia espanhola representa”, afirmou.

ENTENDA O CASO No domingo (19.mai), Milei participou da convenção conservadora “Europa Viva 24”, organizada pelo partido de direita Vox em Madri, na Espanha.

O evento foi realizado no Palácio Vistalegre Arena. Contou com líderes mundiais da direita, como José Antonio Kast, político líder do Partido Republicano do Chile, André Ventura, deputado e líder do partido Chega, de Portugal, e Amichai Chikli, ministro da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel.

Também participaram a deputada e ex-candidata à Presidência da França, Marine Le Pen. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o premiê da Hungria, Viktor Orbán.

Em seu discurso, Milei criticou o socialismo, afirmando que as “as elites globais não percebem quão destrutivo pode chegar a ser implementar as ideias” da ideologia. Sem citar Sánchez, o líder argentino disse: “Então não sabem que tipo de sociedade e país podem produzir e os abusos que pode gerar, mesmo quando tem uma mulher corrupta, digamos suja, e tira 5 dias para pensar”.

Em 24 de abril, Sánchez anunciou que considerava deixar o cargo depois da abertura de uma investigação por tráfico de influência e corrupção contra a sua mulher, Begoña Gómez. Cinco dias depois, em 29 de abril, o primeiro-ministro espanhol afirmou que continuaria na função.

No vídeo abaixo, a participação de Milei inicia aos 2:34:00. A fala que irritou o ministro da Espanha começa aos 2:55:00.

No domingo (19.mai), o ministro de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação da Espanha, José Manuel Albares, disse que as palavras de Milei são “gravíssimas”, “inaceitáveis” e um “ataque frontal” ao país europeu.

Também anunciou que chamou para consulta a embaixadora da Espanha em Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez.