Governo autoriza concurso para a Polícia Federal com 2 mil vagas

Após decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi anunciada, nesta quarta-feira (29), a reposição de 2 mil cargos da Polícia Federal por meio de concurso público. O certame ocorrerá em 2025 e prevê a contratação de mil policiais neste ano e mais mil em 2026.

O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), e foi feito pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

“Serão 2 mil policiais federais distribuídos por todo o Brasil e que serão muito importantes no combate ao crime organizado, na segurança das nossas fronteiras e no combate ao crime ambiental”, enfatizou Lewandowski, que reforçou que a medida é a prioridade para a gestão.

De acordo com a ministra Esther Dweck, as etapas do concurso serão descritas a partir da portaria que autoriza a publicação do certame, prevista para fevereiro de 2025. “Essa autorização é dada agora, mas a entrada efetiva deve ocorrer a partir do final do ano”, explicou. O concurso ficará a cargo da Polícia Federal.

“Teremos vagas para todos os cargos policiais: delegado, escrivão, agente, perito e papiloscopista. Agora vamos nos sentar com as nossas equipes para ver quantas vagas para cada cargo e aí poderemos anunciar esse quantitativo e os valores”, concluiu o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

