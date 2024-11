O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, autorizou a operação da Usina Nuclear de Angra 1, da Eletronuclear, no Rio de Janeiro, por mais 20 anos a partir de dezembro, informou o Ministério de Minas e Energia nesta quinta-feira, em comunicado à imprensa.

A aprovação, segundo a pasta, atende a uma resolução feita pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), colegiado do Governo Federal responsável pelo gerenciamento e uso seguro da energia nuclear no Brasil.

“A energia nuclear é essencial para garantir uma matriz energética limpa, segura e sustentável”, disse Silveira no comunicado.

“O Brasil possui um dos maiores potenciais do mundo em recursos de urânio e precisa explorar essa riqueza de maneira estratégica, sempre com foco na soberania e no desenvolvimento nacional”, completou.

O post Governo autoriza operação de Angra 1 por mais 20 anos apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.