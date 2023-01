Governo Bolsonaro entrega a Lula país com contas equilibradas, diz Mourão em mensagem de fim de ano

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão (Republicanos), disse neste sábado, 31, que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) entrega ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o país com as contas equilibradas. A afirmação foi feita durante pronunciamento nacional em rádio e TV. “Trabalhamos e entregaremos ao próximo governo um país equilibrado. Livre de práticas sistemáticas de corrupção, em ascensão econômica e com as contas públicas equilibradas. Projetando o Brasil como uma das economias mais prósperas e com resultados mais significativos pós pandemia do concerto das nações”, frisou. Ele também pediu a preservação do regime democrático e afirmou que alternância de poder é saudável ao Brasil.

*Texto em atualização.