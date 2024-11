Governo brasileiro processa TikTok por tratamento irregular de dados de crianças

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (Anpd) instaurou, nesta segunda-feira (4), um processo administrativo para apurar as “práticas de tratamento irregular de dados pessoais de crianças e adolescentes” pelo aplicativo TikTok. A Anpd é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública responsável por criar um ambiente regulatório de privacidade e proteção de dados no Brasil.

A autarquia também determinou que os executivos da ByteDance, empresa chinesa de tecnologia da internet e criadora do TikTok, adotem providências necessárias para corrigir situações que violem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A ByteDance ainda não se manifestou sobre o caso.

Segundo a Agência Brasil, as medidas de regularização envolvem a desativação integral – em até dez dias úteis – do recurso feed sem cadastro da rede social TikTok no Brasil e a posterior implementação de um plano de conformidade, que deve ser apresentado para aprovação da Anpd em até 20 dias.

MEDIDAS SOLICITADAS