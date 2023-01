Governo convoca PMs de mais 8 estados e prorroga atuação da Força Nacional no DF

Brasil

Medidas de reforço da segurança pública do DF foram tomadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, após atos terroristas Guilherme Goulart

11/01/2023 6:49, atualizado 11/01/2023 6:50

Marcelo Camargo/Agencia Brasil

O governo federal continua a reforçar a segurança pública do Distrito Federal após os ataques terroristas cometidos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8/1). Além de prorrogar o emprego da Força Nacional na capital federal até 19/1, policiais militares de mais oito estados foram convocados para atuar em Brasília.

Vídeo: Exército hesitou contra terroristas no Planalto e recebeu ordens da PMAmbas as medidas estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11/1) e são assinadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

