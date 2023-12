Governo corre contra o tempo para aprovar Orçamento de 2024 antes do recesso parlamentar 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra na última semana de trabalho antes do recesso do Congresso Nacional correndo contra o tempo para aprovar o Orçamento de 2024. De acordo com o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), o Legislativo deve votar nesta semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, em seguida, a Lei Orçamentária Anual (LOA). Ainda segundo o petista, na terça-feira, 19, os deputados devem analisar o PL das apostas esportivas, outro item da pauta arrecadatória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Líderes devem se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira, 21, para “um bom happy hour“. Ainda no Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na quinta-feira, 14, que o objetivo é “esgotar a pauta” antes do recesso parlamentar. Em razão disso, há a expectativa de a medida provisória (MP) da subvenção do ICMS, a principal proposta arrecadatória de Haddad seja votada entre a quarta-feira, 20, e a quinta-feira, 21.

Na Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo Gustavo Gonet Branco tomará posse do cargo máximo do órgão na segunda-feira, 18, às 10h. A solenidade será transmitida ao vivo, diretamente de Brasília. Gonet foi indicado pelo presidente Lula para suceder Augusto Aras na chefia do Ministério Público Federal (MPF). Ele foi aprovado na quarta-feira, 13, com 65 votos favoráveis, após mais de 10 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. No Executivo, o presidente Lula deve se reunir com militares de alta patente em uma confraternização em Brasília nesta segunda-feira, 18, no Clube da Aeronáutica. O encontro marca o segundo gesto do chefe do Executivo aos militares, com a intenção de manter uma relação pacificada. É esperado, também, que nesta semana Lula viaje a São Paulo para participar de um evento com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Ele deve viajar, ainda, a Vitória (ES), para inaugurar uma obra com o pré-candidato à prefeitura da cidade, o deputado estadual João Coser, do PT.