Governo da Bahia anuncia obras de infraestrutura e inaugura cerca de 53 casas no sul baiano

Em dezembro de 2021, Adriele Nascimento e sua família foram vítimas de uma das piores enchentes já registradas em Dário Meira, no sul da Bahia. A tragédia deixou-a sem abrigo e com poucos pertences. “Perdi tudo. A água subiu tão rápido que não deu tempo de salvar nada. Fiquei com meu filho, que é autista, sem saber para onde ir”, lembra Maria.

Nesta sexta-feira (15), quase três anos após a tragédia, ela e outras 52 famílias receberam as chaves de suas novas casas, construídas pelo programa “Bahia, Minha Casa”, das mãos do governador Jerônimo Rodrigues, em evento realizado no município.

O programa Bahia, Minha Casa tem como objetivo garantir moradia digna para as famílias em situação de vulnerabilidade. A entrega das 53 unidades habitacionais em Dário Meira, localizadas na Travessa Belarmínio – Fazenda Maria Bonita, é uma resposta à necessidade de recuperação pós-enchente e um passo importante na melhoria da infraestrutura local. O investimento na obra foi de mais de R$ 5,8 milhões. Além disso, o governo estadual tem financiado a construção de mais de 2.890 casas em 42 municípios, com um total superior a R$ 260 milhões aplicados em habitação até o momento.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância do acesso à moradia segura para as famílias de Dário Meira. “Aqui estamos em uma cidade que enfrenta constantes problemas com as chuvas. O rio que atravessa o centro da cidade, sempre que as chuvas são muito intensas, causa alagamentos, afetando a população. Estamos aqui para entregar essas moradias, garantindo mais dignidade para as pessoas”, afirmou.

O governador anunciou a construção de mais 21 casas na localidade, além de uma nova via de acesso que ligará diretamente à beira do rio. Nessa etapa, serão investidos mais de R$ 5 milhões. “Essa nova infraestrutura facilitará o acesso à comunidade, especialmente durante os períodos de chuva, quando a área costuma ficar isolada.”