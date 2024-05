Governo da Bahia investe mais de R$ 6 milhões na saúde de Mirangaba

O domingo (26) foi histórico no município de Mirangaba, a cerca de 370km de Salvador. O Governo da Bahia está investindo mais de R$ 6 milhões na saúde do município, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). São três Unidades Básicas de Saúde, uma ambulância, equipamentos e a reforma e ampliação da Unidade Mista de Mirangaba, também conhecida com Hospital Municipal.

A primeira UBS e a ambulância já foram entregues neste domingo. A Unidade Básica de Saúde Arthur Miranda de Carvalho, com investimento total de mais de R$ 1 milhão e toda equipada, vai atender os mais de 15 mil habitantes de Mirangaba, além de regiões próximas. Na ambulância, modelo tipo van, foram investidos quase R$ 280 mil.

“A atenção primária é essencial para a saúde da população. Inauguramos uma UBS, na qual os miragabenses poderão contar com um atendimento de qualidade, com equipamentos novos e funcionários treinados para acolher e cuidar das pessoas, e assumimos o compromisso de investir ainda mais na saúde de Mirangaba”, afirmou a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, que acompanhou o governador Jerônimo Rodrigues na entrega.

As novas UBS custarão R$ 1,4 milhão, cada, e ficarão nos povoados de Mandacaru e Queimada Grande. Em breve, o município receberá um kit odontológico para a UBS Lagoa da Canabrava e uma processadora de raio-x para a unidade mista. “O incremento da saúde de Mirangaba é um compromisso do governador Jerônimo e que muito nos alegra. Cuidar das pessoas é a nossa missão. Os equipamentos novos chegam ainda nessa semana e, muito em breve, as obras das novas UBS vão começar. A requalificação da unidade mista será iniciada logo após a prefeitura encaminhar o projeto da reforma e ampliação ”, declara Roberta.

Jacobina

A secretária da Saúde aproveitou a viagem ao Centro-Norte baiano para vistoriar as obras de ampliação do Hospital Regional Vicentina Goulart. A unidade terá sua capacidade ampliada em cerca de 30%, saltando de 68 para 86 leitos. O investimento total é de cerca de R$ 1 milhão. A previsão é que até o final de novembro todas as intervenções estejam concluídas, incluindo um Centro de Parto Normal (CPN).