Governo da Bahia lança credenciamento para médicos e odontólogos com investimento anual de R$ 655 milhões

Além disso, os profissionais que atuarem em turnos com menor demanda, como finais de semana e feriados, receberão adicionais por hora trabalhada. O edital incentiva, ainda, a interiorização da alta complexidade e promove a formação de novos especialistas, com bonificações para preceptores.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) publicou, nesta terça-feira (15), no Diário Oficial, um novo edital para o credenciamento de empresas formadas por médicos e odontólogos. O objetivo é atender às necessidades das unidades de saúde sob gestão direta da Sesab, tanto na capital quanto no interior, abrangendo cerca de 252 mil plantões anuais, com um investimento total de mais de R$ 655 milhões por ano.

“Com este edital, queremos não apenas garantir um atendimento mais eficiente e qualificado para a população baiana, mas, também, criar um ambiente que valorize os profissionais e estimule a expansão da alta complexidade em todo o estado, inclusive no interior. É um avanço que reflete o compromisso do Governo do Estado com a saúde pública”, afirmou a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

Desenvolvido em diálogo com diversas entidades representativas e categorias profissionais, o edital também prevê reajustes anuais com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), garantindo maior eficiência e abrangência nos serviços prestados, que incluem urgência, emergência, ambulatório e diagnósticos.