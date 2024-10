Governo da Bahia participa de audiência pública sobre concessão da Ferrovia Centro Atlântica

Secretários do Governo da Bahia participaram da audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre a renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro Atlântica S.A., que ocorreu nesta sexta-feira (18) no auditório do Hotel Mercure.

O secretário da Casa Civil ressaltou os prejuízos à economia baiana nas últimas décadas devido à falta de atenção e investimentos por parte da concessionária VLI no Corredor Minas-Bahia, atualmente sob análise na proposta da ANTT.

“Nós queremos apoiar a renovação antecipada, mas as condições precisam ser revistas. É essencial que os agentes econômicos, clientes da concessionária, tenham condições de competir no mercado global. Deve ser garantido investimento imediato na malha ferroviária da Bahia como condição para a renovação antecipada. Essa malha precisa ser requalificada. O orçamento previsto é insuficiente para reparar os danos econômicos, sociais e políticos enfrentados pelas empresas”, declarou Florence.

O deputado estadual Eduardo Sales, representando a Assembleia Legislativa, enfatizou o potencial do setor portuário da Bahia. “A Bahia possui a maior produtividade de soja, algodão e milho do mundo, além de um polo industrial diversificado e um centro tecnológico, o Cimatec, reconhecido globalmente. Com essa base, podemos nos tornar a locomotiva do Brasil, mas precisamos conectar a produção às oportunidades de exportação”, defendeu.