Governo da Polônia anuncia “liquidação” de empresas de comunicação

Medida é parte de objetivo da nova gestão de “restaurar a imparcialidade” de veículos estatais

O primeiro-ministro Donald Tusk foi eleito para o cargo em 11 de dezembro Reprodução/X @donaldtusk

27.dez.2023 (quarta-feira) – 23h16



O governo da Polônia anunciou nesta 4ª feira (28.dez.2023) que vai “liquidar” as empresas estatais de comunicação, como canais de televisão, de rádio e agências de notícias. A medida é parte do compromisso do novo governo de “restaurar a imparcialidade” dos meios de comunicação estatais. A oposição disse que a medida é “irregular” e que vai tentar barrá-la.

O líder da Coalizão Cívica da Polônia, Donald Tusk (centro), foi eleito em 11 de dezembro como novo primeiro-ministro do país. Ele derrotou no parlamento polonês o então premiê conservador Mateusz Morawiecki por 248 votos a favor e 201 contra. A vitória encerrou 8 anos de comando do partido de direita PiS (Lei e Justiça) no país.

A “liquidação” dá às empresas estatais de comunicação e aos seus funcionários mais proteção contra a disputa política e as trocas de governo, assegurando o emprego de funcionários públicos mesmo com a falta de financiamento e permitindo a reestruturação.

Quando o novo governo assumiu, iniciou uma reforma das instituições de comunicação social estatais que, segundo os críticos, se tornaram meios de propaganda durante os 8 anos do PiS no poder.

A medida desta 4ª feira (28.dez.2023 vem depois que o presidente Andrzej Duda, um aliado do PiS, decidiu vetar as propostas de gastos do novo governo para o financiamento público da comunicação social.

“Por causa da decisão do presidente da República da Polônia de suspender o financiamento dos meios de comunicação públicos, decidi liquidar as empresas Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA e Polska Agencja Prasowa SA”, disse o ministro da Cultura polonês, Bartlomiej Sienkiewicz.

“Na situação atual, tal ação garantirá a continuidade do funcionamento destas empresas, realizar as reestruturações necessárias e evitar o despedimento de colaboradores nas referidas empresas”, afirmou.