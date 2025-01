Governo de Milei anuncia construção de cerca na fronteira com Bolívia

Em dezembro de 2024, o presidente do país, Javier Milei, anunciou o “Plano Güemes” com o objetivo de combater crimes como o tráfico de drogas na fronteira de Salta (norte), e com foco nas cidades de Aguas Blancas, onde pretende construir a cerca, e Orán, situadas a cerca de 1.600 quilômetros de Buenos Aires.

Sintonizado com a política anti-imigração de Donald Trump nos Estados Unidos, o governo argentino lançou, nesta segunda-feira (27), uma licitação para instalar uma cerca de 200 metros na cidade de Aguas Blancas, no norte da Argentina, em sua fronteira com a Bolívia.

A grade de dois metros de altura seria instalada na região do rio Bermejo, a fronteira natural entre Argentina e Bolívia, no trajeto entre o escritório de migração e o terminal de ônibus da cidade argentina.

ALIADO DEFENDIDO

Em discurso proferido no 80º aniversário da libertação do campo de extermínio nazista de Auschwitz, na última segunda-feira (27), o mandatário argentino saiu em defesa de Elon Musk, bilionário e aliado de Trump, pelo gesto associado a corrente nazifascista na posse do republicano norte-americano, em 20 de janeiro.

“Cuidado com aqueles que de forma banal lançam acusações e categorizações de nazista a qualquer um que não coincida com sua forma de pensar, como expressões de esquerda em todo o mundo fizeram com meu amigo Elon Musk, que é um defensor incontestável do Estado de Israel”, disse Milei.