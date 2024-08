Governo de São Paulo define nomes para conselho da Sabesp

O Conselho de Administração da Sabesp será composto por nove membros. Três cadeiras serão ocupadas por indicados do Governo do Estado de São Paulo, três pela empresa Equatorial, que adquiriu a maior parte das ações na privatização da Sabesp, e três por membros do Conselho Independente. Todos os nove nomes já foram indicados por suas respectivas partes. Os indicados pelo Governo do Estado de São Paulo incluem Anderson Márcio de Oliveira, secretário executivo na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Cláudia Porto da Cunha, procuradora do Estado de São Paulo, e Carla Bertocco Trindade, que ocupa a presidência do conselho da Sabesp desde maio de 2023. A intenção do governo é manter Carla Bertocco Trindade em uma das cadeiras principais do conselho, dado seu desempenho no cargo ao longo do último ano. A empresa Equatorial, que adquiriu a maior parte das ações da Sabesp durante o processo de privatização, também já definiu seus três indicados para o conselho. A confirmação oficial dos nomes ocorrerá no final de setembro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações de Beatriz Manfredini

Publicado por Luisa Cardoso