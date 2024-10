Governo de São Paulo instala gabinete de crise diante de temporal

Diante da previsão de tempestades para o fim de semana, o governo do estado de São Paulo decidiu intensificar as medidas de precaução. Um gabinete de crise foi montado no Palácio dos Bandeirantes, com operações iniciadas às 8h da manhã desta sexta-feira (18), e permanecerá ativo até domingo. Esta iniciativa pretende evitar a repetição de episódios críticos, como o ocorrido na semana anterior, quando moradores ficaram até seis dias sem energia elétrica após um temporal. Para garantir a eficácia das ações, equipes da Defesa Civil foram posicionadas nas sedes das cinco concessionárias de energia do estado, incluindo a Enel, para monitorar e fiscalizar o atendimento aos clientes. Além das medidas preventivas, a Defesa Civil mobilizou 5 mil profissionais para atender emergências e firmou um acordo com as concessionárias para disponibilizar 500 geradores em locais estratégicos, como a Sabesp e hospitais, para prevenir quedas bruscas de energia. As decisões foram tomadas após uma reunião entre o governador Tarcísio de Freitas, representantes das concessionárias de energia, a Defesa Civil, o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Sandoval Feitosa, e prefeitos de cidades afetadas, como São Paulo, Cotia e Taboão da Serra.

A expectativa é melhorar o atendimento e o preparo para possíveis crises, garantindo a segurança e o bem-estar da população. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a possibilidade de pancadas de chuva e ventos de até 60 km/h entre sexta-feira e domingo, com base em previsões meteorológicas. Na semana anterior, as rajadas de vento chegaram a 107 km/h, caracterizando um evento extremo. A Enel já emitiu alertas para a população sobre as condições climáticas adversas, reforçando a presença de equipes em campo e nos canais de atendimento.

Publicado por Luisa Cardoso