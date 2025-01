Governo de São Paulo lança projeto para nova pista na Rodovia dos Imigrantes

O governo paulista deu início a um ambicioso projeto que visa a construção de uma terceira pista na Rodovia dos Imigrantes, que conecta a região metropolitana de São Paulo à Baixada Santista. Com uma extensão de 21,5 quilômetros, a nova via foi projetada para ter uma inclinação mais suave, facilitando o tráfego de veículos pesados. A expectativa é que as obras sejam concluídas até 2026, com a entrega final programada para 2031.

Essa nova infraestrutura promete aumentar em 145% a capacidade de circulação de caminhões e ônibus, além de elevar em 25% a capacidade total do sistema Anchieta-Imigrantes. A execução do projeto será realizada em colaboração com a concessionária Ecovias, embora ainda não haja um cronograma definido para o início das obras ou um orçamento estabelecido.

A nova pista será composta por duas faixas de rolamento e um acostamento que poderá ser utilizado como faixa adicional de tráfego. A maior parte da nova via será construída em túneis, totalizando 17 quilômetros, e um dos túneis projetados poderá se tornar o maior do Brasil. A inclinação média da pista será de 4%, o que garantirá um tráfego mais seguro para veículos pesados.

O governador Tarcísio de Freitas enfatizou a relevância desse projeto para o aprimoramento da logística em São Paulo e no Brasil, destacando que a nova pista contribuirá para a fluidez no transporte de cargas e proporcionará mais conforto aos motoristas. O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, também comentou sobre a urgência de implementar ações estruturais que ajudem a resolver os problemas de mobilidade entre a Baixada Santista e o Planalto.

