Governo de São Paulo libera pagamento por Pix de multas, licenciamento e transferência de veículos

O governo de São Paulo liberou a partir desta quarta-feira, 3, o pagamento de multas, licenciamento e transferência de veículos por meio do Pix. Esta nova modalidade de pagamento já está disponivel para o pagamento de IPVA desde outubro. Para realizar a quitação dos débitos, o contribuinte pode obter o QR Code no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado (Sefaz). Na segunda etapa do processo, o Detran deve entrar em ação para facilitar a quitação de licenciamento de veículos usados, além de multas de trânsito e trasferência de veículos.

Em nota, o secretário da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, destaca a importância da medida. “Depois do IPVA, a atual gestão dá mais um passo importante de simplificação na relação com os cidadãos com a inclusão de novos pagamentos por Pix. A desburocratização dos serviços públicos é uma prioridade, na medida em que colabora diretamente para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade do Estado de São Paulo”, disse.

Para pagar os serviços disponíveis por Pix, é necessário acessar o sistema da Secretaria da Fazenda e Planejamento, efetuar o login e selecionar o serviço desejado. Para consultar débitos pendentes, é preciso preencher os campos com as informações necessárias e clicar em “Consultar”. Em seguida, o contribuinte deve selecionar os débitos que deseja pagar e clicar em “Pagar via Pix” para a emissão do QR Code. O pagamento pode ser realizado através do aplicativo do banco ou instituição de pagamento, lendo o QR Code ou utilizando a funcionalidade “Pix Copia e Cola”.