Governo de SP confirma que surto de virose no Guarujá foi causada por um norovírus

Um surto de virose em Guarujá, no litoral de São Paulo, foi identificado como causado por um norovírus, segundo informações divulgadas pelo governo do estado. As investigações sobre a origem das infecções ainda estão em andamento. O norovírus é conhecido por sua alta capacidade de contágio e é transmitido principalmente pela via fecal-oral. Os sintomas incluem diarreia, febre baixa, dor de cabeça e dor muscular, que podem persistir por até três dias. O tratamento indicado envolve hidratação e repouso, sendo necessária a hidratação intravenosa em casos mais severos. A confirmação da presença do norovírus na região da Baixada Santista foi realizada através da análise de amostras fecais pelo Instituto Adolfo Lutz. As autoridades estão trabalhando em conjunto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e a Sabesp para identificar a fonte da infecção.

Na última semana de dezembro, a Prefeitura de Guarujá observou um aumento significativo de 42% nas reclamações relacionadas a viroses. Além de Guarujá, moradores de outras cidades da região, como Santos, Praia Grande e São Sebastião, também relataram sintomas semelhantes, o que resultou em um aumento considerável no número de atendimentos hospitalares. A disputa sobre a origem do surto gerou tensões entre a prefeitura de Guarujá e a Sabesp. A administração municipal alega que vazamentos na rede de esgoto seriam responsáveis pela propagação do vírus, enquanto a Sabesp nega a existência de problemas em sua infraestrutura. A situação está sendo monitorada de perto pela CETESB e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA