Governo de SP investe mais de R$ 700 milhões em armas, câmeras corporais e helicóptero para as polícias

O governo de São Paulo investiu na atual gestão mais de R$ 708, 2 milhões em equipamentos e tecnologia para fortalecer as forças de segurança do Estado no combate ao crime organizado. Os recursos aplicados têm gerado resultados expressivos, como o aumento no volume de apreensões de drogas e a redução nos índices de homicídios dolosos e crimes contra o patrimônio. Nos dois anos da gestão foram mais de 16,5 mil armas entregues para as instituições, 20,8 mil coletes à prova de balas, 1,1 mil novas viaturas e um helicóptero.

Os equipamentos permitem que as equipes das Polícias Militar, Civil, Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros estejam mais preparadas para atender a população, além de garantir sua proteção individual durante as ações. O capitão Gustavo Maciel, do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, da Secretaria da Segurança Pública (SSP), explica que, antes de fazer a aquisição, é realizado um estudo sobre os materiais para checar se eles contemplam as necessidades do chamado Plano Plurianual, realizado por meio de lei que determina como o orçamento deve ser utilizado para obter resultados efetivos.

“Temos uma ação orçamentária que se chama Integração e Combate ao Crime Organizado, com o objetivo de aparelhar as polícias com equipamentos e veículos necessários para que elas possam enfrentar o crime”, disse Gustavo Maciel. Dentre os principais investimentos, destacam-se o helicóptero Águia 33, modelo H135, custou R$ 52,9 milhões, e é o primeiro turbina leve com equipamentos aeromédicos, o que representa um salto tecnológico para o Comando de Aviação da Polícia Militar. Desde a compra em julho de 2023, a aeronave atuou em resgates, além de ter colaborado com o Corpo de Bombeiros para cessar incêndios em vegetações no estado.

Investimentos em infraestrutura e valorização policial

Nesses dois anos, foram entregues ou realizadas obras em 37 unidades da Polícia Civil, com investimento de R$ 104,4 milhões. Pelo valor de R$ 26,9 milhões, foram construídos ou reformados 20 batalhões e quartéis da Polícia Militar. As entregas de quatro unidades da Superintendência da Polícia Técnico-Científica custaram R$ 24,6 milhões. Já para o Corpo de Bombeiros foram dez reformas ou manutenções pelo valor de R$ 1 milhão. No total, nesses últimos dois anos, foram entregues 1,1 mil viaturas para a Polícia Militar, 381 à Polícia Civil e outras 125 ao Corpo de Bombeiros.

Publicado por Carolina Ferreira