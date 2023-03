Governo de SP retira obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público

Após uma reunião do Comitê Científico nesta quinta-feira, 2, o governo de São Paulo decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público em todo o Estado. O uso do acessório passará a ser recomendado, especialmente para quem faz parte do grupo de risco. A medida passará a valer a partir da publicação no Diário Oficial, que deve ocorrer nesta sexta-feira, 3. Segundo o governo estadual, a decisão está alinhada com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que desobrigou o uso de máscaras em portos e aeroportos do país. O uso do acessório continuará obrigatório nos serviços de saúde no estado, seja ele público, privado ou filantrópico. A obrigatoriedade do uso de máscaras foi retomada em novembro do ano passado, após os casos de Covid-19 aumentarem em todo o país.

O governo recomenda sua utilização no transporte público por pessoas com mais de 65 anos; portadores de imunodeficiência; pessoas com comorbidades e com sintomas respiratórios. Com base em dados apresentados pelo Comitê, os números não indicam um aumento significativo da doença, que implique em risco no sistema de saúde estadual. “Nós reconhecemos a importância das máscaras e a sua eficácia, principalmente na transmissão de doenças respiratórias. Entretanto, diante dos dados apresentados pelo Comitê, é seguro neste momento a retirada do equipamento sem prejudicar os serviços de saúde”, disse secretário de Saúde, Eleuses Paiva. O Estado considerou o alto índice da vacinação. Foram aplicadas mais de 129,5 milhões de doses e 90,7% da população acima dos 6 meses de idade possuem o esquema vacinal completo.