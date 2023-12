Governo de SP vai lançar projeto de intercâmbio para alunos da rede estadual de ensino

O governo de São Paulo anunciou na última quarta-feira, 13, o projeto Prontos pro Mundo, que visa contemplar alunos da rede estadual de ensino com um intercâmbio para estudo de idiomas. O projeto tem como relator o deputado estadual Guto Zacarias (União), vice-líder do governo Tarcísio de Freitas na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). A matéria deve ser votada pela Casa ainda este ano. De acordo com a assessoria do deputado, o programa tem como objetivo “oferecer diferencial no currículo dos participantes e, desta maneira, aumentar as possibilidades de empregabilidade no futuro”. Zacarias assegura que a educação sempre foi tratada como “prioridade” em seu mandato. Ele ainda afirma que, desde que chegou à Alesp, “são mais de 10 iniciativas focadas na área, principalmente no fomento do desenvolvimento educacional e profissinal”. Por fim, destaca que o projeto “fortalece a autoconfiança, rompe com ciclos de pobreza a partir da qualificação curricular e aumenta as possibilidades de novas oportunidades”.

