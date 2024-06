Governo define prioridades no Congresso após reunião de Lula e líderes

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu, junto aos articuladores do Congresso Nacional, as pautas prioritárias no Legislativo nessa semana. O chefe do Executivo se reuniu, na manhã desta segunda-feira (3/6), com Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, líderes no Congresso, Senado e Câmara, além dos secretários-executivos da Casa Civil e da Fazenda.

Após o encontro, Padilha destacou que três pautas são importantes nesta semana: “O Mover, que já está no senado. A LCD [Letras de Crédito do Desenvolvimento] do BNDES, aprovado na Câmara, e buscar aprovar o Acredita, programa de apoio ao microcrédito”.

“São esses três temas prioritários para buscar na pauta prioritária. A concentração é em buscar avançar nas votações esta semana no Senado e na Câmara”, detalhou.

Padilha também reforçou a necessidade da “participação ativa do governo na regulamentação da reforma tributária“. A regulamentação será o foco do governo em junho e julho, segundo o ministro, para tentar aprovação antes do recesso parlamentar, em 18 de julho.

Padilha ainda falou que as reuniões com os articuladores do Legislativo devem passar a ser semanais. Elas estavam suspensas pelo foco do presidente Lula no “resgate ao Rio Grande do Sul”.

“Era um pedido nosso e que organiza a pauta semanal e mensal do Congresso. Reforça a atuação. É importante, uma avaliação do presidente, é uma avaliação positiva em relação à pauta prioritária do governo”, afirmou.

A reunião ocorreu após derrotas do Executivo no Legislativo na semana passada, mas Padilha negou que exista perdas do governo no “essencial”. “Nada do que aconteceu na sessão do Congresso surpreendeu os articuladores do governo. Não vamos perder o mata a mata, não estamos sendo derrotados naquilo que é essencial”, ressaltou.